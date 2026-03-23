Le cheval est familier, mais ses particularités biologiques nous réservent encore bien des surprises. Certaines tiennent aux sens, comme...
Depuis la nuit des temps, les éléphants du Sri Lanka vivaient en paix avec les hommes qui leur avaient...
Ce petit renard polaire doit très vite apprendre à survivre seul.
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Au Japon, sur l’île d’Ōkunoshima, de très nombreux lapins coexistent avec les hommes.
Les abeilles disparaissent massivement depuis août 2007. Ce désastre touche particulièrement les Etats-Unis, l’Allemagne, la Suisse, l’Italie, l’Espagne, le...
Une stratégie ingénieuse permet à cette chenille de papillon argus frêle de s’infiltrer dans une fourmilière, ou elle pourra...
A Abou Dhabi, celui qui gagnera la course de dromadaires remportera 1 million de dollars.
La migration des sardines est la plus grande migration de la planète en termes de biomasse. Forcément, certains en...
Les relations que l’humain peut entretenir avec l’âne révèlent toutes les qualités et la malice de l’espèce… Une série...
De plus en plus d’animaux sauvages ont fait leur apparition dans les villes depuis le confinement de l’année dernière....
Que se passerait-il si vous étiez transporté 100 millions d’années dans le passé jusqu’à l’âge des dinosaures ? Il...
Le semnopithèque de Cat Ba, également connu sous le nom de langur de Cat Ba (Trachypithecus poliocephalus), est l’un...
Les ours bruns restent des prédateurs redoutés sur le Vieux Continent. En Europe, la plus grande population se trouve...
La sieste et les repas sont les moments préférés des paresseux, mais ils adorent aussi les acrobaties. D’ailleurs, ils...
Au Canada dans la région du Québec, un tamia, petit rongeur vivant essentiellement en Amérique du Nord a besoin...
Infatigable vagabond en perpétuelle quête de nourriture, le bien nommé glouton affectionne les régions inhabitées de la Finlande. Ce...
Les hamsters aiment courir dans une roue, les chatons jouent à chasser, les perruches vocalisent : ces tendances semblent...
Au large de l’archipel isolé des îles Crozet, rejoignez David Reichert, un caméraman doté d’un extraordinaire talent pour repérer,...
En Angleterre, une équipe de scientifiques examine de très près les comportements d’un groupe de chats.
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