Domestiquée en Asie du Sud-Est il y a environ 3 500 ans, la poule a depuis parcouru un chemin surprenant. Introduite en Europe au VIIᵉ siècle avant Jésus-Christ en tant qu’oiseau exotique aux vertus divines, elle ne devient un aliment sur notre continent qu’à partir de l’époque romaine.
D’abord perçue comme un animal sacré, objet de culte et de rituels dans de nombreuses aires culturelles du globe, elle occupe aujourd’hui la place de deuxième viande la plus consommée au monde derrière le porc ! Du développement de la culture du riz en Asie au concours américain « Chicken of Tomorrow » créé en 1948, quelles sont les étapes clefs de ce rapprochement avec les humains et des transformations de cette relation ? Retour sur la fantastique épopée d’un oiseau coloré de la jungle tropicale devenu sacré puis symbole de l’agriculture industrielle intensive.