La petite attaque en piqué qui va bien !
Deux des plus grands prédateurs de tous les temps.
Le diable de Tasmanie se montre particulièrement violent pendant les quelques jours où les femelles sont en chaleur. Images...
Muriel Robin et son ami soigneur Chanee s’envolent pour le Brésil à la rencontre des jaguars. Ils découvrent le...
Les abysses, ces profondeurs océaniques inaccessibles à la lumière du soleil, abritent une faune fascinante et souvent méconnue. À...
Les calmars sont de puissants prédateurs et ils sont d’autant plus redoutables lorsqu’ils mesurent plusieurs mètres de long.
Et il y a des grenouilles géantes aussi.
Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de...
Au cœur des traditions des taureaux et des aigles : le courage des éleveurs. Les éleveurs dévoilent leur quotidien...
Mémoire époustouflante, don de la stratégie, force herculéenne, mathématicienne, les fourmis ont un génie multiple. Comment perçoivent-elles le monde...
Les insectes constituent le groupe animal le plus performant de la planète. Leur succès réside dans leur capacité à...
Ce mâle est dans une phase d’excitation sexuelle appelée « musth ». Son taux de testostérone est au plus haut et...
Le long des côtes sauvages de Bretagne, où l’Atlantique vient s’écraser contre d’imposantes falaises, un spectacle naturel intemporel se...
Dans le massif du Jura, des Aiguilles de Baulmes en passant par l’Auberson, au plus profond des forêts de...
Ouïe. Vue. Odorat. Toucher. Goût. Comment les animaux utilisent-ils leurs cinq sens dans la savane ? Comme on pouvait...
Depuis les temps les plus reculés, les mythes et les légendes concernant la vache sont innombrables. Dans la mythologie...
Dans les vastes étendues sauvages de la savane africaine, le buffle africain s’impose comme l’un des herbivores les plus...
Depuis quatre ans, la biologiste australienne Tempe Adams étudie des éléphants dans ce pays qui en compte plus de...
Après la disparition des dinosaures, la Terre a continué d’héberger des animaux géants étonnants pendant près de 60 millions...
Dans les Grandes Plaines d’Amérique du Nord, Old John, un vieux chien de prairie, est menacé par Peter et...
Deux jeunes mâles s’entraînent au combat. Il leur faudra maîtriser toutes ces techniques pour survivre à l’âge adulte.
