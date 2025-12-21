C’est un des plus grands communicants du monde animal.
C’est l’un de nos plus proches cousins.
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...
Le soin est particulier, car l’agitation autour de l’antilope provoque du stress qui fait monter sa température corporelle. Au-delà...
Cette membrane peut être une des raisons des étranges attaques de requin sur les bateaux.
Les perles, ces gemmes précieuses d’origine naturelle, se forment principalement dans deux types de coquillages : les huîtres perlières...
Et il est copain avec les louveteaux…
Chaque année, elles sont des centaines de milliers à entreprendre ce voyage épique.
Mixel Setoain, apiculteur, présente l’intérêt de la conservation d’une race locale et les travaux menés pour cela par le...
Paris Hilton a fait de cette boule de poils un accessoire de mode, un must dans les comédies hollywoodiennes....
Autrefois très présent en Europe, le castor a failli disparaître. Chassé pour sa chair et sa fourrure, il n’en restait plus...
Comment les étonnantes capacités physiques des ours inspirent la recherche médicale. Une enquête scientifique au plus près de l’animal,...
Partout sur la planète, l’environnement change à une vitesse sans précédent, bouleversant l’équilibre du vivant. Embarquez pour un voyage...
À quoi pensent-ils ces cousins animaux ? Et si nous leur donnions la parole, qu’auraient-ils à nous dire ?
A la saison des mangues, dans le Parc de South Luangua, les habitants de la vallée ne dorment jamais...
La girafe est un animal bien plus surprenant que ce que l’on pense. Et nous. n’avons pas encore percé...
Plongez au cœur du Far West avec Beky, une jeune éleveuse passionnée, dans une journée inoubliable au ranch. Entre...
Contrairement à la plupart des serpents, le philothamnus semivariegatus a un ventre qui lui permet de s’accrocher aux branches.
Des scientifiques veulent étudier le chrysopelea paradisi et comprendre comment cet étonnant reptile saute et plane sur de longues...
Côté pile, l’éléphant superstar, symbole de la naissance de Bouddha. Côté face, l’animal prédateur qui dévaste les rizières. Une...
A la suite de l’invasion britannique de Pékin en 1860, des chiens pékinois, très prisés par la cour impériale,...
