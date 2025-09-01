Podcast

« C’était mon rêve de gamin » : passionné depuis l’enfance par la nature et les grands singes, « Chanee » s’exile à 18 ans en Indonésie. Là le jeune Français vit une vie d’aventurier-écolo, se marie et adopte son nouveau pays. Devenu Indonésien, il créé le premier programme de sauvegarde des gibbons à Bornéo. Dans une magnifique balade sonore au milieu des grands singes, Chanee explique comment l’achat de terrains par l’association Kalaweit est devenu la seule façon efficace de protéger la forêt contre son exploitation abusive. Et pourquoi « l’huile de palme responsable » n’est qu’une illusion pour les ONG et les fabriquants de pâtes à tartiner…

A l’instar d’Aliette Jamart avec les chimpanzés du Congo, ou d’Hélène Collongues avec les singes laineux du Pérou, l’engagement personnel de Chanee est devenu un moteur concret de conservation locale et de prise de conscience globale. Rodolphe Alexis l’a suivi à « Kalaweit Supayang » le deuxième site de l’association, à la fois réserve forestière et centre de conservation, sur l’île de Sumatra-est.