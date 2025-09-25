Ressources Dans la même catégorie

Article Comment empêcher son chat de chaparder de la nourriture ? Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...

Podcast Loup vs élevage : comprendre cette guerre Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...

Documentaire Violent duel entre un tigre et une ourse qui défend son petit Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...

Documentaire La puce: un minuscule fléau mondial La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...

Documentaire Le chat de jungle, un petit félin qui aime l’eau Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.

Documentaire Tiques et moustiques tigres : les envahisseurs invisibles Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...

Documentaire L’automédication chez les singes En Tanzanie, la saison des pluies est rude pour nos proches cousins les chimpanzés. Avec elle, arrivent bien souvent...

Documentaire L’éléphant du désert, un géant qui s’adapte à son environnement Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...

Article La communication féline : comprendre le langage corporel et vocal de votre chat Les chats, ces énigmatiques compagnons qui partagent nos foyers, communiquent de manière complexe et nuancée. Bien loin d’être des...

Documentaire Et le singe inventa la culture Et si contrairement à ce que l’on affirmait jusqu’ici, le singe lui aussi était doué de culture ? À la...

Documentaire L’Alsace, terre de cigognes Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...

Documentaire Cet homme dédie sa vie à sauver des oursons orphelins À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...

Documentaire Le plus gros animal de tous les temps La baleine bleue peut mesurer une trentaine de mètres de long, avec un cœur qui fait la taille d’une...

Documentaire Instinct sauvage – Botswana, le grand rassemblement des éléphants Du désert du Kalahari jusqu’aux frontières du Zimbabwe et de la Zambie, Olivier Houalet, l’homme-guépard, entraîne le téléspectateur sur...

Conférence La vie avant les dinosaures L’existence des dinosaures fascine. On parle souvent d’eux mais avant, qu’y avait-il sur notre planète ? Il y a...

Documentaire Les crocs de la colère – Le retour du loup divise Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....

Documentaire Que fait ce renard dans la neige ? Ruse, escadrille volante et oxygène, c’est cette semaine dans le Zapping Sauvage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien...

Conférence Le loup, le chien et l’homme… Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...

Documentaire Les majestueuses baleines à bosse du parc national de la Baie des Glaciers À la fin de l’été, elles entreprennent une migration de 4 800 km pour rejoindre un autre sanctuaire marin.