Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Depuis quelques années en France, la colère des éleveurs et des bergers gronde suite à différentes attaques de loups...
Ce tigre pensait avoir un repas facile en visant un ourson. C’était sans compter sur la mère, prête à...
La puce est un envahisseur redoutable : responsable de la peste qui a décimé un tiers de l’Europe au...
Aussi appelé chat des marais, ce félin est un bon nageur et il préfère les environnements humides.
Depuis plusieurs années, des parasites comme le moustique tigre ou la tique ne cessent de conquérir de nouveaux territoires,...
En Tanzanie, la saison des pluies est rude pour nos proches cousins les chimpanzés. Avec elle, arrivent bien souvent...
Pour les 150 éléphants du désert qui affrontent un climat très sec, l’énergie est précieuse et ne peut pas...
Les chats, ces énigmatiques compagnons qui partagent nos foyers, communiquent de manière complexe et nuancée. Bien loin d’être des...
Et si contrairement à ce que l’on affirmait jusqu’ici, le singe lui aussi était doué de culture ? À la...
Au milieu des années 1970, il ne restait plus que neuf couples de cigognes en Alsace. Surnommé « papa cigogne »,...
À l’extrémité nord-ouest de la Russie Valentin Pajetnov et sa famille recueillent des oursons orphelins jusqu’à ce qu’ils soient...
La baleine bleue peut mesurer une trentaine de mètres de long, avec un cœur qui fait la taille d’une...
Du désert du Kalahari jusqu’aux frontières du Zimbabwe et de la Zambie, Olivier Houalet, l’homme-guépard, entraîne le téléspectateur sur...
L’existence des dinosaures fascine. On parle souvent d’eux mais avant, qu’y avait-il sur notre planète ? Il y a...
Envoyé Spécial est parti à la rencontre d’éleveurs et de bergers contraints de réapprendre à cohabiter avec le loup....
Ruse, escadrille volante et oxygène, c’est cette semaine dans le Zapping Sauvage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien...
Le chien est-il dépourvu de pensée et de sentiment comme l’affirmait Descartes ? Pour comprendre le chien, il faut...
À la fin de l’été, elles entreprennent une migration de 4 800 km pour rejoindre un autre sanctuaire marin.
Convoitée pour sa laine, la plus soyeuse et la plus fine qui soit, la vigogne est incontestablement l’un des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site