Le singe nasique, également connu sous le nom de nasalis larvatus, est une espèce de primate fascinante, principalement reconnue pour son nez exceptionnellement long et proéminent. Ce trait distinctif a suscité l’intérêt des scientifiques et des passionnés de la faune, qui se demandent ce qui explique une telle caractéristique.

Plusieurs hypothèses ont été avancées pour rendre compte de cette particularité anatomique.

Tout d’abord, le rôle de la sélection sexuelle est souvent mis en avant. Chez de nombreuses espèces, des traits physiques peuvent évoluer pour séduire les partenaires potentiels, et le singe nasique ne fait pas exception. Chez cette espèce, la longueur du nez est plus marquée chez les mâles que chez les femelles, ce qui suggère qu’il pourrait jouer un rôle dans l’attraction des femelles.

En effet, un nez plus grand pourrait être perçu comme un signe de bonne santé et de vigueur, ce qui serait avantageux pour la reproduction. Les femelles pourraient ainsi être davantage attirées par des mâles arborant un nez imposant, car cela pourrait indiquer des gènes de qualité.

Ensuite, le nez proéminent des nasiques pourrait également être lié à la communication vocale. Les recherches montrent que ce grand appendice nasal amplifie les appels des mâles, facilitant ainsi la communication à travers la dense forêt de Bornéo, où ces primates vivent.

Un nez plus long pourrait donc améliorer la portée et l’intensité des vocalisations, permettant aux mâles de se faire entendre par les femelles et de repousser les rivaux. Cette capacité à produire des sons puissants et retentissants pourrait être un avantage considérable dans un environnement où la visibilité est souvent réduite.

Pour finir, certaines études suggèrent que le nez du singe nasique pourrait jouer un rôle dans la régulation thermique. Situés dans les forêts tropicales humides, ces primates sont soumis à des variations de température et d’humidité. Un nez plus long pourrait contribuer à réguler la température corporelle en facilitant l’échange d’air, bien que cette hypothèse nécessite encore des recherches supplémentaires pour être confirmée.