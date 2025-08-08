Infographie | 4 faits insolites sur les abeilles

Infographie

Les abeilles fascinent par leur rôle essentiel dans la pollinisation et la production de miel, mais elles cachent aussi des secrets étonnants. Derrière leur apparence familière, ces insectes possèdent des particularités surprenantes qui en disent long sur leur adaptation et leur intelligence.

Voici quatre faits insolites, confirmés par la science, qui pourraient bien changer la façon dont vous les voyez.

Elles possèdent cinq yeux

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, les abeilles ne se contentent pas de deux yeux comme nous. Elles en possèdent en réalité cinq : deux grands yeux composés sur les côtés de la tête, et trois petits yeux simples, appelés ocelles, situés sur le sommet de leur tête.

Ces derniers leur permettent de détecter les variations de lumière et de s’orienter plus facilement, notamment lors de leurs vols rapides et précis. Cette combinaison visuelle exceptionnelle leur donne un avantage pour trouver des fleurs, éviter les prédateurs et rentrer à la ruche même par faible luminosité.

Certaines mangent de la viande

La plupart des abeilles se nourrissent de nectar et de pollen, mais il existe une espèce bien particulière, surnommée « abeille vautour », qui a développé un régime totalement différent.

Présentes surtout en Amérique centrale et du Sud, ces abeilles sans dard se nourrissent de chair animale en décomposition. Elles la transforment ensuite dans leur organisme pour produire une substance sucrée semblable au miel, mais non destinée à la consommation humaine.

Ce comportement inhabituel est une preuve fascinante de l’adaptabilité de certaines espèces face à leur environnement.

Elles ne font pas pipi

Chez l’abeille, le système d’élimination des déchets est optimisé pour économiser l’eau, ressource précieuse dans la nature.

Plutôt que d’uriner comme les mammifères, elles rejettent leurs déchets azotés sous forme solide, principalement d’acide urique, mélangés à leurs excréments. Cette méthode leur permet de réduire la perte d’humidité, un atout vital pour survivre lors de vols prolongés ou dans des environnements secs.

Ce petit détail physiologique témoigne d’une parfaite adaptation aux contraintes naturelles.

Des ruches pour éloigner les éléphants

En Afrique, les abeilles rendent aussi service aux humains d’une façon inattendue : elles protègent les cultures contre les éléphants.

Les pachydermes, sensibles aux piqûres et au bourdonnement, évitent les zones où des ruches sont installées. Les agriculteurs utilisent cette réaction naturelle en créant des clôtures vivantes, composées de ruches reliées par des câbles. Lorsqu’un éléphant tente de passer, il dérange les abeilles, qui se défendent.

Cette technique, à la fois écologique et efficace, réduit les conflits entre les populations locales et la faune sauvage tout en favorisant la pollinisation.