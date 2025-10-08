L’animal est silencieux, on n’entend guère que le froissement des feuilles lorsque le guide devine sa présence, puis plus rien lorsque le félin se glisse dans le fleuve. Une vidéo-amateur le montre s’attaquant à un crocodile, qu’il tue d’un unique coup de croc dans le crâne. Le jaguar n’est pas le plus impressionnant des prédateurs, ni le plus rapide, mais il est l’un des plus puissants.
