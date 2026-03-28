Prise au piège par la progression des terres cultivées ou offertes au bétail, une population de jaguars voit sa vie bouleversée par le stress et l’invasion des hommes. Une femelle, Lenda, perd ses deux bébés ; il se révèle bientôt qu’ils ont été massacrés par leur propre père. Un comportement tout à fait anormal. Que se passe-t-il au sein du peuple jaguar ? Lenda, en danger de mort, est obligée de s’enfuir. Partie d’une zone proche du Pantanal, elle se dirige vers le nord, en direction de l’Amazonie où elle pourra survivre. Mais pour cela, il lui faudra marcher, courir, nager et affronter mille dangers. L’aventure de Lenda nous révèle le destin d’une espèce directement menacée par la présence humaine.
Auteur : Frédéric Lepage
Un documentaire de David Jankowski, Mauricio Dias
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