Podcast



L’été dernier j’ai passé pas mal de temps en mer, et j’ai été fascinée par les oiseaux marins. C’est tout un spectacle ! Les fous plongent dans l’eau, les pélicans volent en rase-mottes, les mouettes jettent les moules sur les digues pour les casser et les manger, je ne pouvais pas m’en lasser. Dans cet épisode, je vous propose un filage des plus spectaculaires représentations. Et je ne suis pas la seule pour le faire. Je suis avec Cleora, c’est notre Papagano, notre amoureux des oiseaux ! (Si vous ne le saviez pas encore, allez écouter ses chroniques sur les volatiles, vous comprendrez pourquoi, et ne serez pas déçu(e)s.) Voilà donc un dossier à 4 mains, à défaut de deux plumes, qui fera, on l’espère, la joie de nos auditeurs d’aujourd’hui.