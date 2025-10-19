Article

Le nandou, souvent comparé à l’autruche pour sa taille imposante et son incapacité à voler, est un oiseau fascinant qui mérite une attention particulière. Originaire d’Amérique du Sud, cet oiseau terrestre est un élément incontournable de la faune de cette région.

Caractéristiques physiques

Le nandou est un oiseau de grande taille, pouvant atteindre jusqu’à 1,5 mètre de hauteur et peser entre 20 et 30 kilogrammes.

Sa ressemblance avec l’autruche n’est pas fortuite, car ces deux espèces appartiennent à l’ordre des Struthioniformes, qui regroupe les oiseaux incapables de voler. Le nandou se distingue par son plumage gris-brun et son long cou, qui lui confèrent une apparence majestueuse.

Ses longues pattes, adaptées à la course, lui permettent de se déplacer rapidement sur de courtes distances, atteignant jusqu’à 60 km/h.

Les nandous possèdent de grandes ailes, bien qu’elles soient inutilisables pour le vol. Ces ailes servent principalement à maintenir l’équilibre lors de la course et à effectuer des manœuvres rapides pour échapper aux prédateurs. Le nandou est doté d’un bec aplati, idéal pour se nourrir de plantes, de fruits, et parfois d’insectes.

Comportement et habitat

Le nandou vit principalement dans les pampas d’Argentine, d’Uruguay et du Brésil, ainsi que dans les plaines ouvertes et les savanes de ces régions. Cet habitat offre de vastes étendues d’espace pour courir et se nourrir.

Les nandous sont des animaux sociaux qui vivent en groupes, surtout en dehors de la saison de reproduction. Ces groupes, appelés troupes, peuvent compter plusieurs dizaines d’individus, ce qui leur permet de mieux se protéger contre les prédateurs.

La saison de reproduction est particulièrement intéressante chez le nandou. Le mâle joue un rôle crucial en construisant le nid, un simple creux dans le sol, et en incubant les œufs pondus par plusieurs femelles.

Un seul mâle peut s’occuper de 10 à 60 œufs à la fois, démontrant un comportement de garde remarquable. Une fois les œufs éclos, le mâle continue de protéger et d’élever les jeunes nandous.

En conclusion : le nandou

Le nandou est un oiseau fascinant par ses caractéristiques physiques et son comportement social. En tant qu’espèce emblématique des paysages sud-américains, il joue un rôle essentiel dans l’écosystème de son habitat naturel.