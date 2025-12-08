Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Animaux de compagnie : combien chat coûte ? Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de...

Documentaire Que cachent les traditions des taureaux et des aigles ? Au cœur des traditions des taureaux et des aigles : le courage des éleveurs. Les éleveurs dévoilent leur quotidien...

Documentaire Une maman ourse risque sa vie pour ses petits Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.

Documentaire Sangliers, renards, fouines : ils envahissent nos villes ! Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...

Documentaire Ce bisonneau perdu sur un îlot se retrouve piégé par un loup Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...

Documentaire Un plongeur raconte sa rencontre avec un gigantesque requin-marteau La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...

Documentaire La technique infaillible de ce chasseur de serpent pour débusquer un dangereux cobra Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...

Documentaire Les architectes de la nature | Constructions animales Tisser des herbes, façonner la terre, dompter les rivières ou ériger de véritables mégapoles : ces techniques et architectures...

Documentaire Voici comment le loup sauvage est devenu un chien Le chien est devenu le meilleur ami de l’Homme. Désormais, depuis des siècles, il travaille et s’épanouie à nos...

Documentaire Le fennec est quand même bien mignon Le fennec est aussi appelé renard des sables.

Documentaire La relève du dinosaure – La revanche des mammifères Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...

Documentaire Que faire face à un ours polaire, plus redoutable prédateur de l’Arctique ? Les rencontres entre humains et ours polaires sont de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Ce...

Documentaire Les super-prédateurs des mers (1/3) | L’union fait la force Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...

Documentaire Le colibri porte-épée a du panache Le bec de cet oiseau est plus long que le reste de son corps.

Documentaire Les fermes d’autrefois – le cochon La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...

Documentaire Ce renard tibétain bondit sur un rongeur ! La grande famille des chiens et des canidés est d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les...

Article 10 faits étonnants sur le comportement des chats Les chats, ces compagnons mystérieux et fascinants, sont bien plus complexes qu’ils n’y paraissent. Leur comportement, souvent incompris, est...

Documentaire C’est pas sorcier – Coraux : sorciers cherchent la petite bête Les coraux ne sont ni des végétaux, ni de simples cailloux décoratifs… mais de minuscules animaux – des polypes...