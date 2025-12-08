Les calmars sont de puissants prédateurs et ils sont d’autant plus redoutables lorsqu’ils mesurent plusieurs mètres de long.
Et il y a des grenouilles géantes aussi.
Les chats et les chiens font partie de la vie de bon nombre de Suisses. On compte plus de...
Au cœur des traditions des taureaux et des aigles : le courage des éleveurs. Les éleveurs dévoilent leur quotidien...
Une ourse noire doit tout faire pour défendre ses oursons.
Depuis une vingtaine d’année, sangliers, renards et fouines se multiplient dans les villes. Ils causent de nombreux dégâts matériels...
Les loups affamés ne mesurent pas le risque que sont les bisons. Mais un bisonneau est une cible plus...
La rencontre aurait pu tourner au vinaigre, mais c’est finalement une raie qui a fait les frais des puissantes...
Le cobra du Cap est un serpent très venimeux. Sean Thomas se retrouve quotidiennement face à ce type de...
Tisser des herbes, façonner la terre, dompter les rivières ou ériger de véritables mégapoles : ces techniques et architectures...
Le chien est devenu le meilleur ami de l’Homme. Désormais, depuis des siècles, il travaille et s’épanouie à nos...
Le fennec est aussi appelé renard des sables.
Il y a quelque 65 millions d’années, une météorite s’écrase sur Terre, mettant fin au règne des dinosaures. Ces...
Les rencontres entre humains et ours polaires sont de plus en plus fréquentes à cause du réchauffement climatique. Ce...
Dans les eaux qui bordent l’Alaska, les baleines chassent ensemble. Dans le détroit de Chatham, une équipe de biologistes et de bioacousticiens étudie les techniques de...
Le bec de cet oiseau est plus long que le reste de son corps.
La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
La grande famille des chiens et des canidés est d’une diversité exceptionnelle. Elle compte 37 espèces différentes, dont les...
Les chats, ces compagnons mystérieux et fascinants, sont bien plus complexes qu’ils n’y paraissent. Leur comportement, souvent incompris, est...
Les coraux ne sont ni des végétaux, ni de simples cailloux décoratifs… mais de minuscules animaux – des polypes...
Mesurant jusqu’à 18 mètres pour 60 tonnes, les cachalots peuvent plonger jusqu’à 3000 mètres de profondeur. Autour de l’archipel...
