Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Première chasse chaotique d’une jeune hyène Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...

Documentaire L’île du Sri Lanka : terre des crocodiles des marais Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...

Documentaire En frappant un coyote pour se défendre, cet homme a attiré la meute Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....

Documentaire Quand deux troupeaux d’éléphants se rencontrent, la panique s’installe Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...

Documentaire La chaleur est aussi une épreuve pour les lions Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...

Documentaire La panthère des neiges, reine des montagnes Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...

Documentaire La vipère du Gabon de l’Ouest, silencieuse, solitaire et redoutable Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...

Documentaire Nausicaa, l’aquarium de la démesure Requins, raies, méduses mais aussi otaries, caïmans ou encore serpents de mer… Avec 36 000 animaux marins, répartis sur...

Documentaire Nouvelle-Zélande, les animaux du bout du monde Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...

Documentaire Scandinavie – l’appel de la nature (4/5) Le glouton Pour les éleveurs de rennes de Laponie, le glouton, un mammifère carnivore, représente une menace majeure : les cervidés...

Documentaire Transport d’animaux vivants, l’arche de la nausée La France est le troisième exportateur au monde de bétail vivant, un commerce qui pèse 1,7 milliard d’euros par...

Documentaire Le varan de Komodo Le Dr. Sastrawan est une sommité en matière de varans de Komodo, l’espèce la plus grande et la plus...

Documentaire Les experts du monde sauvage – L’ennemi silencieux Le petit village équatorien de Jatun Molino est longtemps resté isolé du reste du pays. Pour favoriser les déplacements,...

Documentaire Le renard polaire après l’Eden Au début de l’hiver, dans la baie d’Hudson, au Canada, la survie d’une jeune renarde polaire est menacée. En...

Documentaire Ce bébé babouin orphelin va être réintroduit dans la nature Le centre de réhabilitation pour la vie sauvage en Afrique du Sud accueille des bébés babouins orphelins dans l’objectif...

Documentaire Le Berger Allemand ce chien racé et harmonieux Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot. Le Berger Allemand : Ce chien racé et...