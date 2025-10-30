Les ombres communs, des poissons déjà présents lors de la dernière glaciation, remontent chaque année les grands cours d’eau de Scandinavie. Images tirées du documentaire « Land of Ice and Snow ».
Cette jeune hyène, fille de la matriarche, participe à sa première chasse. Alors que les hyènes ont attrapé un...
Le Sri Lanka compte la plus grande densité de crocodiles des marais au monde. Mais pourquoi sont-ils si nombreux...
Les coyotes chassent en meute et lorsque l’un d’entre eux est attaqué, la meute se précipite pour le défendre....
L’enjeu de cet affrontement si particulier est la possibilité de s’accoupler avec une femelle.
Pour ne pas se croiser, les troupeaux d’éléphants communiquent principalement par infrasons à longue distance. Malgré tout, un deuxième...
Les lions ont du mal à résister à la chaleur, surtout lorsqu’ils peinent à s’hydrater. Quand ils repèrent une...
Ses grandes pattes, sa queue fournie, ses petites oreilles et sa fourrure épaisse, autant de caractéristiques qui font de...
Avec les plus longs crochets du monde (5 cm), ce serpent est le plus grand et le plus lourd...
Requins, raies, méduses mais aussi otaries, caïmans ou encore serpents de mer… Avec 36 000 animaux marins, répartis sur...
Relativement préservée, l’exceptionnelle biodiversité de la Nouvelle-Zélande compte un grand nombre d’espèces animales endémiques. Malgré les mesures de protection,...
Pour les éleveurs de rennes de Laponie, le glouton, un mammifère carnivore, représente une menace majeure : les cervidés...
La France est le troisième exportateur au monde de bétail vivant, un commerce qui pèse 1,7 milliard d’euros par...
Le Dr. Sastrawan est une sommité en matière de varans de Komodo, l’espèce la plus grande et la plus...
Le petit village équatorien de Jatun Molino est longtemps resté isolé du reste du pays. Pour favoriser les déplacements,...
Guidés par leur odorat et motivés par l’instinct de reproduction, les saumons doivent braver bien des dangers.
Au début de l’hiver, dans la baie d’Hudson, au Canada, la survie d’une jeune renarde polaire est menacée. En...
Le centre de réhabilitation pour la vie sauvage en Afrique du Sud accueille des bébés babouins orphelins dans l’objectif...
Parfois, la nature, c’est un peu immonde.
Origine, standard, personnalité, aptitudes, éducation, santé, hygiène, comportement, choix du chiot. Le Berger Allemand : Ce chien racé et...
\r\nToujours à la recherche des animaux les plus vénimeux d’Australie, les chasseurs apprennent que les piqûres du cubozoaire ou...
