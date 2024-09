Conférence

Les îles Australes mises en réserve naturelle en octobre 2006 constituent depuis un demi-siècle un réseau d’observatoires de l’environnement, unique au monde par sa richesse biologique. La communication chez les oiseaux marins est particulièrement originale et complexe, nous le verrons à travers les recherches menées sur les signaux acoustiques, optiques et olfactifs. En matière de biologie de la conservation, à la suite de catastrophes écologiques telles que l’arrivée par les bateaux phoquiers et baleiniers d’espèces continentales envahissantes et prédatrices, comme les rats, les chercheurs ont travaillé à comprendre ces mécanismes d’invasion et mis en place des opérations de restauration dans des îles pilotes.