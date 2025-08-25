Cet endroit inaccessible ne protège pas les petits des prédateurs ailés comme les pygargues à tête blanche.
Quand les hermines n’arrivent pas à attraper un lapin, elles changent de méthode. Images tirées de la série documentaire...
Les chiens sont souvent qualifiés de meilleurs amis de l’homme, et ce n’est pas sans raison. Leur fidélité, leur...
Les huit yeux de l’araignée sauteuse en font une tueuse efficace, à l’affût du moindre mouvement jusqu’à la mort...
La truffe humide du chien intrigue souvent les maîtres, tant elle semble être une caractéristique universelle chez cet animal....
Quand la fête des mouches bat son plein, le fourmilion attend patiemment sa proie, tapi dans le sable du...
A 1h30 de Melbourne, la réserve de Phillip Island est entourée par l’azur de l’océan. La partie sud de...
Bien que le printemps soit la meilleure période de l’année pour les naissances, la météo inconstante peut causer des...
Les oiseaux ont certes un cerveau de petit taille, mais leur capacité cognitive n’est pas en reste. Des chercheurs...
En pleine saison des amours, ces deux mâles se battent pour remporter l’affection de toute la harde de femelles.
Parade nuptiale, couvaison, élevage de deux petits jusqu’à leur envol, mort d’un oisillon, duel entre un pygargue à queue...
Le sanglier, animal mystérieux à l’instinct grégaire et à l’activité nocturne, reste difficile à surprendre et à observer. Ce...
A l’approche du nouvel an musulman, les marchés de la ville de Harar en Éthiopie sont en effervescence. Il...
Pour échapper à un serpent et sauver sa vie, ce lézard a une astuce bien particulière : il fait...
Chassés presque jusqu’à l’extinction, les cachalots ont toujours été étudiés de loin depuis le pont des bateaux. Pour la...
\r\nLes côtes de la Galice, au nord-ouest de l’Espagne, abritent une vie sous-marine très riche : pieuvres, seiches et...
Depuis longtemps, l’idée que les êtres vivants pourraient avoir une conscience a suscité un vif débat. Mais qu’entend-on par...
Nir ROBIBISOA est un spécialiste des reptiles et des amphibiens, particulièrement nombreux sur l’île de Madagascar. Il s’intéresse tout...
L’our est l’une des espèces les plus dangereuse … Immersion chez Frederic, un dresseur.
Dans la vastitude du monde animal, il est fascinant d’observer que de nombreuses espèces adoptent des comportements qui semblent...
Dernier prédateur de la chaîne alimentaire marine, le requin blanc est menacé d’extinction. Sa disparition pourrait avoir des conséquences...
