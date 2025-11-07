Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Ces chiens ont sauvé une colonie de manchots Sur Middle Island, au sud de l’Australie, les manchots pygmées ne sont pas passés loin l’extinction à cause de...

Documentaire Plongée dans les profondeurs pour découvrir les secrets du requin-bouledogue Ryan Daly, biologiste marin, entreprend d’attacher une caméra à un requin-bouledogue pour capturer les images de sa vie mystérieuse....

Documentaire Ce mâle autruche est un vrai papa poule Même si ce sont des oiseaux, les autruches doivent couver leurs oeufs à même le sol. Chez cet imposant...

Documentaire La marmotte de l’Himalaya hiberne la moitié de l’année Sur les hauteurs du plateau tibétain, surnommées le toit du monde, une créature passe la moitié de l’année à...

Documentaire Le guépard, chasseur hors pair qui se fait pourtant voler ses proies Sa vitesse étant son principal atout, le guépard ne peut pas se permettre de risquer une blessure en affrontant...

Documentaire Cet étrange cochon se soigne avec l’acupuncture Le babiroussa est un animal exceptionnel entre le porc et le sanglier. Celui-ci s’appelle Albus, et il a souffert...

Documentaire Il sympathise avec un ours blanc Denis, un guide Canadien nous raconte sa passion et son lien particulier avec les ours et surtout avec un...

Documentaire Ce dinosaure faisait la taille d’une navette spatiale Le titanosaure fait partie du groupe des dinosaures sauropodes, comme le diplodocus, mais dans sa version… géante ! Il...

Documentaire C’est l’un des manchots les plus rares au monde Très fidèles, les couples de manchots antipodes se reforment chaque année sur les îles Auckland, en Nouvelle-Zélande. Un moment...

Documentaire Le Saint Bernard Le chien du Saint-Bernard est doux, comédien et très têtu. Attention : ce n’est pas une peluche. Il est...

Documentaire Clin d’œil – La grande nacre Plantée verticalement dans le sol au milieu des herbiers de posidonie, la grande nacre est un animal emblématique de...

Documentaire Les techniques de chasse des immenses baleines à bosse Par son abondance de nourriture, la mer de Cortés est un lieu privilégié pour les baleines à bosse, qui...

Documentaire L’incroyable chorégraphie des raies Manta aux Maldives Rassemblant près de 5000 individus, les Maldives sont la capitale mondiale des raies Manta de récif. Ces géantes de...

Documentaire Qui menace la grande alose ? Suite à la raréfaction de la grande alose en Garonne Gironde et Dordogne, un moratoire interdit depuis 2008 la...

Documentaire En immersion avec les yacks Dans les hauteurs du Népal, les bergers élèvent le yack pour son lait, sa viande et sa laine. Des...

Documentaire Le zébu : le géant des terres arides – L’épopée des cornes Un corps longiligne surmonté d’une bosse graisseuse, une peau lâche et des oreilles tombantes: le Zébu est un animal...

Conférence Les dessous des intelligences animales Depuis des siècles, l’être humain a considéré l’intelligence comme un privilège exclusif de son espèce, un signe distinctif qui...

Documentaire Sur la piste du tigre au Népal – Le tigre du Bengale C’est dans la jungle du Népal, au pied de la chaîne Himalayenne, que vit une créature mythique : le...