Prise au piège par la progression des terres cultivées ou offertes au bétail, une population de jaguars voit sa...
Au coeur de l’Afrique du Sud à la frontière du Parc National Kruger, la réserve privée de Tshukudu n’a...
Les lionceaux font leur premier repas copieux avec leur mère.
Le jaguar, ce félin majestueux qui règne sur les forêts d’Amérique, est souvent considéré comme l’un des plus puissants...
Ce jeune primate a tenté de renverser la hiérarchie, sans succès. Il cherche maintenant un moyen de restaurer la...
Cet oiseau géant n’hésite pas à faire quelque chose de terrible pour assurer la survie de sa progéniture.
Partout sur la planète, l’environnement change à une vitesse sans précédent, bouleversant l’équilibre du vivant. Embarquez pour un voyage...
Le poisson-chat doré ne vit que dans un seul endroit au monde : dans le gouffre du Souffle du...
La puissance est bien présente.
Avec un million d’espèces connues, les insectes représentent le plus grand groupe du monde animal. On en trouve de...
À rebours des préjugés, une découverte en trois volets des incroyables capacités cognitives des animaux de la ferme. Avec...
Les récents progrès de l’éthologie montrent que certains animaux proches de l’homme sont particulièrement sensibles, intelligents et capables d’activités...
Domestiquées par l’homme il y a environ 6000 ans et originaires d’Asie, c’est à dos de dromadaires que les...
Depuis quelques années, la biologiste allemande Lydia Möcklinghoff observe le tamanoir dans diverses régions du Brésil. Dans le nord...
Les chats et les chiens sont deux des animaux de compagnie les plus populaires dans le monde. Pourtant, il...
En 40 ans, plus de 80% de la biodiversité d’Amérique latine a disparu. Alors que la Terre subit une...
L’homme élève en général des chèvres pour le lait ou la laine, mais la chèvre peut être un véritable...
Le monde du lamantin, aussi connu sous le nom de « vache de mer », est un univers fascinant qui mérite...
À une certaine période de l’année, la sécheresse qui frappe les forêts affecte la chasse de la panthère noire,...
L’être humain est allé sur la Lune et a décodé l’ADN, mais le langage des animaux, si différent du...
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