Conséquence de la folie des grandeurs du narcotrafiquant Pablo Escobar, des hippopotames venus d’Afrique se sont multipliés dans les rivières de Colombie.
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Dans le sud-ouest de l’Europe, un duel s’engage entre un lézard ocellé et une mante. Entre les deux, le...
Le puissant chasmosaure peut-il échapper au daspletosaure ?
Sur la côte des Etats-Unis, dans un estuaire de Caroline du Sud, les dauphins ont une technique de chasse...
Pesant de trois à quatre tonnes, les hippopotames peuvent courir jusqu’à 48km/h sur de courtes distances, détruisant tout ce...
Sur les pentes sauvages des Cévennes, une petite ruche abrite une colonie d’abeilles noires, héritières d’une lignée ancienne adaptée...
Chaque année, au printemps, les crabes rouges envahissent l’île Christmas, une île au large de l’Australie.
Le plateau tibétain s’étend à plus de 4.000 mètres d’altitude. Seules les montagnes enneigées du Kunlun semblent, au loin,...
Les océans sont une zone de combat ou se jouent chaque jour une lutte sans merci pour la survie....
Le Lykoï, souvent surnommé le « chat-loup » en raison de son apparence unique, est une race de chat qui suscite...
Le putois, un petit mammifère de la famille des mustélidés, est souvent méconnu du grand public. On le confond...
La hyène est l’une des plus étranges curiosités de la nature qui, il y a peu de temps encore,...
Dans la péninsule arabique, les montagnes arides abritent des espèces animales qui vivent en permanence au bord du vide....
Octobre. La période de rut bat son plein chez les orignaux. Brutus, un mâle couvert de kystes, n’arrive pas...
Le chien, tout comme ses maîtres, peut attraper un rhume en raison du froid et de l’humidité. Les symptômes...
Dans la baie de Fundy, des scientifiques recherchent les premiers dinosaures ; en Colombie-Britannique, une équipe suit les empreintes...
Fred et Jamy nous emmènent sur la trace des dinosaures, sur le site de fouilles archéologiques d’Espéraza dans l’Aude....
Les adaptations et les capacités des insectes sont infiniment multiples et surprenantes. Non seulement ils sont les animaux les...
Pour les ornithologues, spécialistes des oiseaux tropicaux, l’Hoazin est une bizarrerie archaïque. Pour les biologistes évolutionnistes, c’est un trésor,...
À l’aide de ses 300 dents, la sangsue perce la peau et sécrète une substance bloquant la coagulation sanguine....
Pour lutter contre le terrorisme, l’aéroport de Moscou entraîne une brigade de chiens au flair redoutable. Ces croisés de...
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