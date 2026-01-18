Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Connaissez-vous le sphénodon, plus ancien habitant de Nouvelle-Zélande ? Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...

Article 4 infos étonnantes sur le hérisson Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...

Documentaire La surprenante chauve-souris à queue courte de Nouvelle-Zélande Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...

Documentaire Une otarie part seule en expédition et fait une merveilleuse découverte Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.

Documentaire Un ours polaire affamé risque sa vie ! Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.

Conférence Les aberrations de la pêche profonde La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...

Documentaire Sangliers & marcassins Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.

Podcast L’abeille, une guêpe devenue végétarienne Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000...

Documentaire Le meilleur sniper du monde animal – Poisson archer Le poisson archer a une technique bien particulière pour attraper des insectes.

Documentaire Kirghizistan – Chevaux, les ailes de l’homme Au plus près de deux familles d’éleveurs semi-nomades, une évocation de la culture traditionnelle kirghize, dans laquelle le cheval...

Conférence A la poursuite du calmar géant Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...

Documentaire Les espèces emblématiques d’Ecosse Les Ecossais ont créé des races domestiques très productives, notamment de bœufs, de chevaux et de moutons, mais aussi...

Article Le cymothoa exigua, un crustacé qui se nourrit en remplaçant la langue des poissons La nature regorge de créatures fascinantes, mais peu d’entre elles sont aussi étonnantes que Cymothoa exigua. Ce crustacé parasite,...

Documentaire La Chevêche des terriers, rapace opportuniste Ce mâle s’installe dans un vieux terrier de chien de prairie avant d’y attendre sa partenaire pendant plusieurs jours.

Documentaire Ce bébé loutre ne veut pas prendre sa douche ! Une famille de loutres géantes vit sur les rives la rivière Vermelho, au Brésil. Les quatre petits sortent de...

Documentaire Gorgosaure VS troodons Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.

Documentaire Le guépard : vitesse mortelle La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...