Le lagon de Nouvelle-Calédonie est un paradis pour les requins. Mais pas n’importe lesquels : on a l’habitude de les considérer comme de redoutables prédateurs, ils sont essentiellement d’opportunistes charognards.
Ce reptile primitif, qui a co-existé avec les dinosaures il a 250 millions d’années, est le dernier représentant de...
Le hérisson d’Europe est bien plus qu’une simple silhouette familière qui traverse nos jardins à la tombée de la...
Les ancêtres de ce chiroptère ont été les premiers mammifères à pénétrer sur l’île, bien avant les humains. En...
Cette jeune otarie s’engage sur un chemin dangereux et finit par retrouver ses congénères dans un bassin reculé.
Un ours polaire affamé escalade une falaise pour trouver des œufs.
La pêche profonde est une pratique qui suscite de nombreuses controverses en raison de ses conséquences dramatiques sur les...
Des petits marcassins voient le jour dans une campagne française.
Il y a environ 1000 espèces d’abeilles en France, plus de 2000 en Europe et plus de 20 000...
Le poisson archer a une technique bien particulière pour attraper des insectes.
Au plus près de deux familles d’éleveurs semi-nomades, une évocation de la culture traditionnelle kirghize, dans laquelle le cheval...
Le suspense est bien présent.
Dans la mythologie scandinave, le Kraken était un monstre marin terrible capable d’engloutir des navires entiers. C’est seulement au...
Les Ecossais ont créé des races domestiques très productives, notamment de bœufs, de chevaux et de moutons, mais aussi...
Quel est le comble pour un poisson ?
La nature regorge de créatures fascinantes, mais peu d’entre elles sont aussi étonnantes que Cymothoa exigua. Ce crustacé parasite,...
Ce mâle s’installe dans un vieux terrier de chien de prairie avant d’y attendre sa partenaire pendant plusieurs jours.
Une famille de loutres géantes vit sur les rives la rivière Vermelho, au Brésil. Les quatre petits sortent de...
Un gorgosaure est confronté à un troupeau de troodons.
La série a pour décor la réserve nationale de Masaï Mara au Kenya, où trois millions d’animaux sauvages nous...
Au fil de leur évolution sur l’île de Bornéo, ces éléphants sont devenus les plus petits du monde.
