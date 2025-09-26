Ces petits félins mènent une vie secrète dans les forêts, pouvoir les observer est un privilège.
Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.
Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...
Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...
Les chats, ces créatures mystérieuses et indépendantes, ont toujours fasciné l’humanité. Leur comportement énigmatique et leurs réactions parfois déroutantes...
En cherchant des champignons Oreilles-de-Judas, Hazen Audel s’enfonce dans la forêt qui borde le Mékong et tombe sur un...
La descente est dangereuse et le moindre faux pas peut provoquer une chute de 300 mètres.
Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.
Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...
Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...
À la suite des feux de forêt dramatiques qui ont ravagé l’Australie, des milliers de marsupiaux ont péri, d’autres ont perdu leur...
Plongée dans les coulisses de groupes extrémistes qui ont en commun la conviction profonde que l’animal est l’égal de...
Ce chien racé et harmonieux possède un flair ultra-sensible. Il bénéficie des compétences naturelles de sa race, développées par...
À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...
Explorez la vie fascinante des colibris, des oiseaux extraordinaires d’Amérique du Sud connus pour leurs prouesses aériennes et leur...
Tout se joue au mental…
Certains animaux ont toujours fasciné les hommes par leur mystère et leur pouvoir… et c’est le cas des crocodiles....
Cet épisode s’intéresse aux prédateurs de l’Arctique, l’une des régions les plus inhospitalières du monde. La vie des animaux...
Fasciné depuis l’enfance par les lynx, le pisteur naturaliste Neil Villard entreprend de suivre leurs traces du Jura suisse...
Les mouches sont des insectes indésirables et exaspérants. Quand elles tournent en rond en vrombissant frénétiquement, notre première réaction,...
C’est aux confins du Kazakhstan que les chasseurs se sont donnés rendez vous. Sur le massif montagneux des Saïrs,...
