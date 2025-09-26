Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Sauvetage d’un guanaco coincé dans une clôture Dans une zone où les pumas rôdent, une clôture peut rapidement devenir un piège mortel.

Documentaire Une tigresse et ses petits traversent un lac plein de crocodiles Pour mettre ses petits en sécurité, cette tigresse doit traverser un lac, mais les crocodiles des marais attendent leur...

Conférence Le monde fascinant des araignées Au cours de cette rencontre, Christine est revenu sur le monde fascinant des araignées. Elle a évoqué leur biologie,...

Article Comment un chat voit-il le monde ? Les chats, ces créatures mystérieuses et indépendantes, ont toujours fasciné l’humanité. Leur comportement énigmatique et leurs réactions parfois déroutantes...

Documentaire Magnifique rencontre avec un chat léopard dans une forêt primaire En cherchant des champignons Oreilles-de-Judas, Hazen Audel s’enfonce dans la forêt qui borde le Mékong et tombe sur un...

Documentaire Combat improbable entre un léopard et un python Ces deux redoutables prédateurs ont une chance d’emporter le duel.

Article Comment empêcher son chat de chaparder de la nourriture ? Avoir un chat à la maison peut être une expérience merveilleuse, mais il arrive parfois que nos amis félins...

Documentaire Quand nos animaux disparaissent… Les animaux familiers que l’on croise dans nos campagnes sont eux aussi en voie d’extinction. « Envoyé spécial » a rencontré...

Documentaire Feux de forêt en Australie À la suite des feux de forêt dramatiques qui ont ravagé l’Australie, des milliers de marsupiaux ont péri, d’autres ont perdu leur...

Documentaire Les enragés de la cause animale Plongée dans les coulisses de groupes extrémistes qui ont en commun la conviction profonde que l’animal est l’égal de...

Documentaire Le berger allemand, ce chien racé et harmonieux Ce chien racé et harmonieux possède un flair ultra-sensible. Il bénéficie des compétences naturelles de sa race, développées par...

Documentaire LionsRock : le sanctuaire des lions À quelques heures de voiture de Johannesburg, la soigneuse animalière d’origine autrichienne Hildegard Pirker abrite dans les enclos d’une...

Documentaire Les super-pouvoirs des colibris! Explorez la vie fascinante des colibris, des oiseaux extraordinaires d’Amérique du Sud connus pour leurs prouesses aériennes et leur...

Documentaire Ceux qui vivent avec les crocodiles Certains animaux ont toujours fasciné les hommes par leur mystère et leur pouvoir… et c’est le cas des crocodiles....

Documentaire Prédateurs – A la merci des saisons Cet épisode s’intéresse aux prédateurs de l’Arctique, l’une des régions les plus inhospitalières du monde. La vie des animaux...

Documentaire Sur la piste du lynx Fasciné depuis l’enfance par les lynx, le pisteur naturaliste Neil Villard entreprend de suivre leurs traces du Jura suisse...

Documentaire Xenius – Pas folle la mouche Les mouches sont des insectes indésirables et exaspérants. Quand elles tournent en rond en vrombissant frénétiquement, notre première réaction,...