Documentaire



Troisième opus de la collection Le Plus Beau Pays du monde, ce documentaire dévoile la beauté et les secrets des Alpes. Préparez-vous à découvrir un monde insoupçonné, impitoyable et merveilleux. Un grand voyage dans le dernier sanctuaire d’Europe.

Raconté par Gérard Lanvin, ce film nous plonge au cœur des Alpes, une terre sauvage où l’hiver dure huit mois, où les températures descendent jusqu’à moins quarante degrés et où l’air manque cruellement d’oxygène. Tous les animaux qui y vivent se sont adaptés à ces conditions extrêmes. Mais comment parviennent-ils à se séduire, à éduquer leurs petits, à conquérir des territoires, à parcourir des distances immenses ?

C’est ce que vous allez découvrir en suivant une louve condamnée à l’exil après la mort de son compagnon tué par un ours ou un gypaète barbu qui cherche son lieu de naissance ; en observant les élans romantiques d’une grenouille rousse dans les lacs gelés, le destin étrange d’un vieil arbre immortel ou encore le combat exemplaire d’un berger face aux loups…

Réalisé par Frédéric FOUGEA

Raconté par Gérard Lanvin