Documentaire



Dans la chapelle Notre-Dame-des-Fontaines, près de Nice, une équipe de chercheurs interdisciplinaires étudie des fresques datant du XVe siècle, pour en comprendre les mécanismes de dégradation et ainsi mieux les restaurer. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du projet Fiat Lux, dont le but est de recueillir un nombre important d’images et d’informations pour les rassembler au sein d’une plateforme numérique. A l’aide de différentes techniques d’imagerie, ces chercheurs vont pouvoir reconstituer les œuvres en 3D, connaître leurs reliefs, distinguer les repeins successifs ou encore reconnaître les éléments chimiques de la matière picturale. Ce film suit aussi les étapes de restauration du triptyque de Vénasque et du retable de la Trinité, dans les laboratoires du CICRP, et l’apport des différents outils de traitement d’images et d’analyse chimique des matériaux. Grâce à ces doubles numériques, historiens de l’art, conservateurs, restaurateurs et scientifiques vont pouvoir suivre l’évolution de ces œuvres dans le temps, pour mieux les conserver.