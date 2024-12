Podcast

Déjà présente dans les récits de science-fiction depuis le milieu du XXe siècle, l’intelligence artificielle a explosé pour se retrouver dans toutes les conversations, débats et usages du quotidien. Une sorte d’outil magique qui, depuis 2020, est devenu accessible, manipulable et testable par toutes et tous via des conversations, des traductions instantanées ou encore de la génération d’images à l’infini… Au point d’oublier de se demander comment ça marche, l’IA ? Est-ce vraiment magique ?