Podcast

L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de temps et de nouvelles méthodes d’apprentissage, sa fonctionnalité dépend d’une maîtrise et d’un accompagnement adaptés. Former et inclure tous les acteurs est essentiel pour en faire un véritable levier éducatif.