Conférence

Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires (IRISA), membre de l’Institut universitaire de France (IUF). En rappelant l’historique de cette science, Elisa Fromont parlera des promesses mais aussi des limites de l’IA pour démystifier un peu sa puissance et son impact sur nos entreprises et nos vies. Elle se focalisera sur un sous domaine de l’IA qui fait beaucoup parler de lui actuellement : l’apprentissage automatique ou machine learning.