Notre nom, notre prénom, notre adresse. Mais aussi notre âge, celui de nos enfants et nos passions secrètes… Ce sont toutes les informations que certaines entreprises récoltent sur nous. Nous n’avons plus de secrets pour ces marques.

À longueur d’achats, ces sociétés enregistrent, compilent et analysent nos manières de consommer. Avec un seul but : mieux nous cibler pour nous vendre toujours plus.

Pendant un an, Elise Lucet et l’équipe de Cash Investigation ont enquêté sur les techniques marketing des grands groupes et lèvent le voile sur leurs stratégies ultra-secrètes…

La course aux données personnelles a fait exploser le marché, estimé à 300 milliards de dollars dans le monde. Sur internet, ou grâce aux cartes de fidélité, les entreprises collectent des dizaines d’informations sur chacun de leurs clients, quitte parfois à franchir la ligne jaune.

Au cours de cette enquête, les journalistes de Cash Investigation ont découvert l’un des secrets les mieux gardés d’Apple. Ils révèlent comment le géant américain a imposé son diktat commercial aux opérateurs français de téléphonie.

Enfin, l’équipe de Cash Investigation dévoile les étranges pratiques d’un géant français de l’agro-alimentaire. Chez nous, Danone cultive son image de santé et de bien-être. À l’autre bout de la planète, la firme met en œuvre des stratégies commerciales qui pourraient mettre en danger la santé des nourrissons.

Réalisateur : Wandrille lanos