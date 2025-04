Ressources Dans la même catégorie

Podcast Alpha Go : l’algo qui bat l’ego Prenez un tas de cailloux blancs et un tas de cailloux noirs. Dressez un quadrillage en guise de plateau....

Podcast Apprendre avec le numérique et améliorer vos performances Les outils numériques, notamment ceux intégrant l’intelligence artificielle, bouleversent notre manière d’apprendre en rendant le savoir plus accessible, plus...

Article Qu’est-ce qu’un VPN au juste ? Dans un monde de plus en plus connecté, la sécurité en ligne et la protection de la vie privée...

Article 4 infos insolites sur les emails Vous consultez probablement votre messagerie plusieurs fois par jour, sans vraiment y prêter attention. Pourtant, derrière cet outil quotidien...

Conférence Le monde en 2084, à travers la blockchain et les cryptos Imaginer le monde en 2084 à travers l’optique de la blockchain et des cryptomonnaies invite à une réflexion sur...

Documentaire Algorithmes : entre mythes et réalités Comment définir les algorithmes ? Les algorithmes sont-ils devenus indispensables dans notre société ? Un monde d’algorithmes est-il compatible...

Documentaire Le chiffrement parfait existe-t-il ? Nous l’avons toujours cherché, ce code parfait à même de sécuriser à 100 % nos informations personnelles. Mais il y a...

Conférence Qu’avons-nous fait du web? Nos données sacrifiées au profit de quelques entreprises Nos données nous appartiennent-elles encore? La virtualisation de nos activités masque l’importance des aspects matériels et territoriaux du numérique....

Article Est-ce toujours qualitatif d’avoir des backlinks depuis des blogs généralistes ? L’utilisation de backlink est devenue l’une des pratiques les plus fréquentes dans le monde du référencement naturel. En effet,...

Conférence Mythes et réalités de l’intelligence artificielle Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...

Documentaire Comment fabriquer les mémoires du futur ? Les 250 000 SMS, les 60 000 recherches Google et les 9 000 photos partagées chaque secondes dans le...

Conférence La spintronique pour stocker plus, plus vite et plus sobre Les appareils électroniques ont envahi notre quotidien, l’usage des objets connectés ne cesse de se développer. Résultat, le stockage...

Article 3 meilleurs sites pour reformuler un texte en français Le français est la langue que beaucoup d’Anglais considèrent comme une langue sophistiquée et suave. Les restaurants français sont...

Documentaire Disparaître : sous les radars des algorithmes ReComment protéger ses activités numériques de la surveillance et de la malveillance ? Un panorama didactique des solutions alternatives...

Documentaire Zuckerberg – King of the Metaverse Retour sur le parcours de Mark Zuckerberg, un étudiant lambda devenu l’un des hommes les plus puissants de la...

Conférence Simulation et realite virtuelle L’usage des ordinateurs et le recours à la réalité virtuelle sont de plus en plus présents dans la conception...

Article Concevoir une stratégie SEO : pourquoi faire appel à un conseiller ? Il ne fait aucun doute que le numérique à notre ère constitue un levier de croissance important pour les...

Documentaire Les dangers de la planète Facebook Avec 150 millions d’utilisateurs dans le monde et plus de 4 millions en France, Facebook est devenu un phénomène...