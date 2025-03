Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le chiffrement parfait existe-t-il ? Nous l’avons toujours cherché, ce code parfait à même de sécuriser à 100 % nos informations personnelles. Mais il y a...

Conférence Qu’avons-nous fait du web? Nos données sacrifiées au profit de quelques entreprises Nos données nous appartiennent-elles encore? La virtualisation de nos activités masque l’importance des aspects matériels et territoriaux du numérique....

Documentaire Applications de sport : révolution santé ou espionnage ? Se maintenir en forme, perdre du poids ou booster nos performances physiques. Aujourd’hui, tout semble possible grâce à nos...

Podcast Cybersécurité : protection rapprochée Quelques lignes de code en vert sur un écran noir c’est fini : le système a été hacké. En...

Documentaire L’ordinateur quantique Des bits, des qubits, des particules intriquées, des superpositions d’états, et même un chat… Ca a l’air sympa la...

Documentaire Les stratégies secrètes du marketing Notre identité, notre domicile, mais aussi notre âge, celui de nos proches, nos habitudes de consommation, voire nos passions...

Podcast Grosses machines et petites pannes : le calcul parallèle intensif On va parler d’informatique. Pas de Window, de Mac ou d’Amstrad, on ne va pas parler non plus d’installation...

Documentaire Twitter : quelques utilisations de la plateforme de communication sociale que beaucoup ignorent Cette année, Twitter, le septième réseau social le plus utilisé au monde fête des 15 ans d’existence. Au bout...

Documentaire Cyberstory Alors que le FBI vient de fermer Megaupload et que les Anonymous font de plus en plus parler d’eux,...

Documentaire Le méga pirate Kim Dotcom Kim Schmitz alias Kim Dotcom, Kimble ou Kim Tim Jim Vestor, est un homme d’affaires germano-finlandais. Il est connu...

Documentaire Les nouveaux pirates de l’informatique Virus, pourriels et autres arnaques pourrissent au quotidien notre vie informatique. Parallèlement, chaque année, des milliers d’entreprises voient leurs...

Documentaire Un oeil sur vous, citoyens sous surveillance Jadis cantonnée à l’espace public, la surveillance est devenue un outil de masse, qui pénètre la vie privée. Ce...

Documentaire Autopsie d’une Intelligence artificielle Alors que les algorithmes devaient révolutionner nos vies, les belles promesses des géants de la tech sont-elles en passe...

Documentaire Programmes éducatifs numériques « made in France » A l’occasion de la rentrée 2014, une importante réforme du numérique est lancée au sein de l’école en France....