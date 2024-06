Conférence



ChatGPT a soulevé ces derniers mois un vent de fascination et d’inquiétude. Capable de produire toutes sortes de textes en s’adaptant aux exigences de forme qu’on lui demande, cette IA générative semble brouiller définitivement la frontière entre productions humaines et non humaines. On entend parler parfois de mutation anthropologique. Qu’en est-il ? ChatGPT produit-il des énoncés probables, vraisemblables, véritables ? Est-il porteur de son propre système de valeur ou est-il le pur reflet de la conversation humaine mondiale ? Au-delà de ces questions d’usage, les questions éthiques ne se posent-elles pas déjà bien en amont, dès la conception de l’outil ?