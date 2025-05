Documentaire

Pour certains, c’est l’aube d’une révolution monétaire. Pour d’autres, c’est une arnaque. Créé il y a 10 ans, le bitcoin suscite les passions. Cette innovation technologique incite même les banques centrales et le Fonds monétaire international à se remettre en question. Devise numérique décentralisée, elle utilise des algorithmes et un protocole nommé « blockchain » pour assurer la fiabilité et la traçabilité des transactions. Outre le célèbre Bitcoin, il en existe beaucoup d’autres qui ont le vent en poupe. Pour plus d’actualités et d’informations sur les cryptomonnaies, le siteest une mine d’or pour les débutants mais aussi les utilisateurs confirmés.