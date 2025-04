Podcast

Prenez un tas de cailloux blancs et un tas de cailloux noirs. Dressez un quadrillage en guise de plateau. Instaurez quelques simples règles d’approche. Puis jouez, l’un après l’autre. Le but est d’avoir le plus grand territoire. Une recette d’un jeu simple mais ô combien stratégique. Au point que lorsque l’intelligence artificielle (IA) bat l’être humain ça devient quelque chose de spectaculaire ! Aujourd’hui on va parler du jeu de Go !