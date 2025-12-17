Quelle place pour l’intelligence artificielle (IA) dans le monde de demain ? Quelle confiance lui accorder ? L’intelligence artificielle pourrait-elle surpasser l’humain ? Quels impacts sociétaux induits par les nouveaux usages ? Raphaël Granier de Cassagnac, auteur de science-fiction, porteur de la chaire « Science et jeux vidéo » à l’École Polytechnique et François Terrier, Directeur du programme intelligence artificielle au CEA, échangent sur l’IA dans le cadre du cycle « Science toi-même ! » organisé par le CEA et le CENTQUATRE-PARIS. Une rencontre animée par Gilles Alvarez, directeur artistique de Nemo, Biennale internationale des arts numériques de la région Ile-de-France, produite par le CENTQUATRE-PARIS.