Documentaire

Ils sont de toutes les formes, de toutes les couleurs et quand on les reconnaît en un seul coup d’œil, c’est qu’ils sont réussis… car les logotypes, couramment appelée logos, sont devenus le visage des marques. Pour ces dernières, laest essentielle dans le processus de définition de l’identité visuelle. Le logo constitue un point de repère et véhicule l’image de la société, il communique des messages et surtout des valeurs importantes.