Documentaire

Mac vs PC, Microsoft vs Apple, hippie vs geek. Alors que le Steve Jobs de Danny Boyle vient de sortir au cinéma, un documentaire disponible sur Netflix permet de compléter et d’approfondir l’histoire de ce génie de l’informatique. Mais cette fois-ci à travers un prisme particulier, celui de sa rivalité avec Bill Gates. Deux mastodontes de l’informatique qui ont façonné, chacun à leur manière, notre époque. Une relation fascinante.