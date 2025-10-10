Ressources Dans la même catégorie

Conférence Comment les moteurs de recherche nous manipulent ? Passionné par son métier et fasciné par le potentiel presque infini du web, Daniel porte cependant un regard bien...

Documentaire Internet, une zone sous contrôle pour protéger les enfants Il brouille un village entier pour assumer son rôle de père

Documentaire Le métavers, paradis ou enfer virtuel ? Le métavers, cette plateforme d’immersion tridimensionnelle connectant les réseaux sociaux, les jeux vidéo et les applications – est appelée...

Conférence L’infuence à l’ère du digital Selon Maxwell Goris, les réseaux sociaux sont un outil efficace pour apporter du changement et donc pour influencer. Chef...

Conférence Le Cloud Le Cloud, ou informatique en nuage, désigne un ensemble de technologies permettant le stockage, la gestion et le traitement...

Article L’impact de DeepSeek sur la compétition mondiale en intelligence artificielle L’arrivée de DeepSeek dans l’arène mondiale de l’intelligence artificielle a provoqué une véritable onde de choc dont les répercussions...

Conférence Mythes et réalités de l’intelligence artificielle Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...

Article Comment sécuriser vos données dans le cloud en 2025 ? Maintenant plus que jamais, les entreprises et les particuliers font un usage plus intensif du cloud. Cette technologie est...

Article Comment bien entretenir son vidéoprojecteur ? Le vidéoprojecteur est une excellente alternative à la télévision. La variété des produits proposés est telle que chacun y...

Documentaire Steve Jobs & Bill Gates, le hippie et le geek A Palo Alto en Californie, Steve Jobs, rongé par un cancer, rencontrait une dernière fois Bill Gates. C’était en...

Article Dominez votre quartier en ligne avec MapDuo: stratégies pour se démarquer sur la carte virtuelle Avoir une présence en ligne solide est crucial pour toute entreprise locale. Que vous soyez un restaurant, un salon...

Podcast Systèmes multi-agents : les micro-sociétés dans nos ordis Imaginez une machine où chacun des rouages interagirait avec les autres, non pas à cause de contraintes purement physiques....

Documentaire Autopsie d’une Intelligence artificielle Alors que les algorithmes devaient révolutionner nos vies, les belles promesses des géants de la tech sont-elles en passe...

Article Installation des baies informatiques L’installation d’un rack de serveur est une étape essentielle dans la mise en place d’une infrastructure informatique fiable et...

Article Comprendre le SOC, pilier essentiel de la cybersécurité d’entreprise L’actualité démontre chaque jour que les cybermenaces ne cessent de croître. Pour s’en protéger, les entreprises doivent se doter...

Podcast IA et école : alliée ou menace pour les apprentissages ? L’intelligence artificielle (IA) génère des opportunités mais aussi des défis pour l’école. Si certains y voient des gains de...