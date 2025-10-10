Les 250 000 SMS, les 60 000 recherches Google et les 9 000 photos partagées chaque secondes dans le monde réclament pour fonctionner des systèmes de stockage toujours plus performants. On enregistre aujourd’hui un milliard de fois plus d’informations sur une même surface que sur les premiers disques durs fabriqués par IBM au milieu des années 50. L’essor de ces technologies de stockage de l’information a rendu possible le développement d’internet. Aujourd’hui nos disques durs, nos serveurs ou les data centers font face à la même question : comment enregistrer toujours plus d’informations sur une surface de plus en plus petite ?