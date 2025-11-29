Alors qu’Internet fonctionne grâce à un vaste réseau de câbles sous-marins fortement exposé aux risques d’accident et de sabotage,...
Présentant les œuvres des collaborateurs Pixar RenderMan et DAMN! Visdev, qui seront bientôt mises en vedette dans un court...
Alors que le sommet sur l’IA se tient à Paris, Stéphane Mallat, mathématicien et professeur au Collège de France,...
Cette ère dynamique de la technologie est le terreau fertile des innovations sans précédent. L’une de ces avancées technologiques...
Quand on entreprend une création ou une refonte de site sous WordPress, il ne s’agit pas simplement de refaire...
On va parler d’informatique. Pas de Window, de Mac ou d’Amstrad, on ne va pas parler non plus d’installation...
L’intelligence artificielle a un impact partout. En enseignement, cet impact est encore limité. Mais les efforts joints des laboratoires...
Le vaste chantier de restauration de Notre-Dame de Paris s’accompagne d’un projet scientifique tout aussi ambitieux. Au cœur de...
L’actualité démontre chaque jour que les cybermenaces ne cessent de croître. Pour s’en protéger, les entreprises doivent se doter...
Avec les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle, la frontière entre l’humain et la machine ne cesse de s’estomper et...
L’impression tridimensionnelle suscite d’immenses espoirs dans de nombreux domaines, que ce soit dans l’industrie aéronautique, spatiale ou médicale. L’impression...
Dans ce documentaire nous plongeons dans le monde des hackers dans l’histoire de pirate bays et de leur procès,...
Dans un monde de plus en plus connecté, préserver son anonymat en ligne est devenu essentiel. Que ce soit...
Les ados en sont accros, mais les dérives existent bel et bien sur ce réseau social. Des personnes mal...
Dans le monde moderne des jeux vidéo et de l’infographie, les cartes graphiques occupent une place centrale pour offrir...
Choisir un moniteur adapté à ses besoins de jeu peut grandement améliorer l’expérience de gaming, tant sur le plan...
Trois scientifiques du CEA répondent aux questions de lycéens sur leur quotidien de chercheurs, expliquent comment leurs recherches dans...
Dans les coulisses du numérique, bien à l’abri des regards, un flot constant de données circule à travers des...
L’intelligence artificielle a conquis nos vies en un temps record, révolutionnant notre quotidien de manière spectaculaire. En effet, grâce...
Finie l’époque des hackers solitaires. L’heure est aux équipes d’ingénieurs, parfois d’anciens pirates informatiques, et de militaires, recrutés par...
