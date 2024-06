Conférence

Le CEA prend toute sa part dans la « révolution du Big Data » à l’œuvre depuis moins d’une dizaine d’années. Non seulement nombre de ses équipes appartiennent à des communautés qui gèrent de grandes plateformes de données (astrophysique, climat, génomique…) mais aussi et surtout il est activement impliqué dans la conception et la mise en œuvre d’infrastructures de traitement de données, de simulation et de visualisation.

Technologies, domaines d’applications, impact scientifique et sociétal du Big Data : tels sont les thèmes abordés lors de cette conférence vidéo.