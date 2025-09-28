Ressources Dans la même catégorie

Conférence L’infuence à l’ère du digital Selon Maxwell Goris, les réseaux sociaux sont un outil efficace pour apporter du changement et donc pour influencer. Chef...

Conférence Le Cloud Le Cloud, ou informatique en nuage, désigne un ensemble de technologies permettant le stockage, la gestion et le traitement...

Article L’impact de DeepSeek sur la compétition mondiale en intelligence artificielle L’arrivée de DeepSeek dans l’arène mondiale de l’intelligence artificielle a provoqué une véritable onde de choc dont les répercussions...

Conférence Mythes et réalités de l’intelligence artificielle Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...

Article Comment sécuriser vos données dans le cloud en 2025 ? Maintenant plus que jamais, les entreprises et les particuliers font un usage plus intensif du cloud. Cette technologie est...

Article LumaDock lance des VPS à Paris – Une nouvelle zone française Paris VPS : LumaDock ouvre sa première zone de disponibilité en France, hébergée à Vélizy-Villacoublay dans le datacenter DC2SCALE PAR3....

Documentaire Qu’est-ce qu’une guerre cybernétique ? Une cyberattaque d’envergure peut occasionner bien plus de dégâts qu’une guerre de tranchées. Images tirées de la série documentaire...

Documentaire Big Data : à qui profite la vente de vos données internet ? Sur Internet, chaque page consultée par un internaute laisse des traces : les produits qui ont attiré son attention,...

Article Comment créer des miniatures YouTube professionnelles : le guide complet Résumé des points abordésPourquoi les miniatures YouTube sont si importantes ?Les 7 règles d’or pour créer une miniature YouTube...

Documentaire La révolution numérique – Quand le monde bascule Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...

Podcast L’IA : c’est magique ? Déjà présente dans les récits de science-fiction depuis le milieu du XXe siècle, l’intelligence artificielle a explosé pour se...

Documentaire The Pirate Bay – away from keyboard (1/2) Ce film d’1h20 environ raconte les coulisses du célèbre service de partage de liens torrent, qui n’a eu de...

Documentaire Qu’est-ce que le phishing ? Internet a facilité de nombreuses tâches au quotidien aussi bien pour un particulier que pour une entreprise. Toutefois, la...

Article L’histoire de l’ordinateur et son développement L’ordinateur est un dispositif exceptionnel capable de résoudre une grande variété de problèmes sans rapport les uns avec les...

Documentaire Cyber-risques : particuliers et entreprises, tous menacés Semaine après semaine, les attaques informatiques font la une des journaux. En 2022, nous risquons désormais tous d’être victimes...