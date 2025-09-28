Selon Maxwell Goris, les réseaux sociaux sont un outil efficace pour apporter du changement et donc pour influencer. Chef...
Le Cloud, ou informatique en nuage, désigne un ensemble de technologies permettant le stockage, la gestion et le traitement...
L’arrivée de DeepSeek dans l’arène mondiale de l’intelligence artificielle a provoqué une véritable onde de choc dont les répercussions...
Elisa FROMONT, Professeure à l’Université de Rennes 1 et chercheur à l’Institut de recherche en informatique et systèmes aléatoires...
Maintenant plus que jamais, les entreprises et les particuliers font un usage plus intensif du cloud. Cette technologie est...
Paris VPS : LumaDock ouvre sa première zone de disponibilité en France, hébergée à Vélizy-Villacoublay dans le datacenter DC2SCALE PAR3....
Une cyberattaque d’envergure peut occasionner bien plus de dégâts qu’une guerre de tranchées. Images tirées de la série documentaire...
Sur Internet, chaque page consultée par un internaute laisse des traces : les produits qui ont attiré son attention,...
Résumé des points abordésPourquoi les miniatures YouTube sont si importantes ?Les 7 règles d’or pour créer une miniature YouTube...
La sécurité en ligne est devenue une préoccupation majeure pour les utilisateurs du web. Les attaques de piratage, les...
Parmi les nombreux progrès scientifiques et techniques qui bouleversent le monde après 1945, l’informatique, puis la microinformatique, constitue l’un...
Les réseaux sociaux sont le berceau d’inspiration d’un certain nombre d’utilisateurs. Les fonctionnalités facilitant le partage et la duplication...
Déjà présente dans les récits de science-fiction depuis le milieu du XXe siècle, l’intelligence artificielle a explosé pour se...
Ce film d’1h20 environ raconte les coulisses du célèbre service de partage de liens torrent, qui n’a eu de...
Internet a facilité de nombreuses tâches au quotidien aussi bien pour un particulier que pour une entreprise. Toutefois, la...
L’ordinateur est un dispositif exceptionnel capable de résoudre une grande variété de problèmes sans rapport les uns avec les...
Après la livraison d’un colis, en sortant d’un restaurant, d’un l’hôtel, d’un train, ou à la suite d’un échange...
Semaine après semaine, les attaques informatiques font la une des journaux. En 2022, nous risquons désormais tous d’être victimes...
Toujours à la pointe de l’innovation et n’hésitant pas à créer de nouveaux services, YouTube est, depuis plus d’une...
C’est une petite révolution : une photo sur quatre serait aujourd’hui prise avec un smartphone. L’engouement est tel qu’il...
