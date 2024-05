Documentaire



On connaît bien sûr La Guadeloupe pour ses plages paradisiaques, mais l’archipel est aussi réputé pour ses chutes, cascades et bassins fantastiques. L’île abrite plus de 150 cascades, alors qu’on en compte seulement 59 en France métropolitaine. Ce patrimoine naturel est riche, intense et regorge de surprises et d’aventures humaines. Comme l’identité de la région, ces cascades sont intimement liées à l’homme. Au fil des siècles, celui-ci a appris à cohabiter avec la nature qui lui offre bien des trésors. Un itinéraire tout en reliefs qui nous emmène de terre en terre à la rencontre de personnages hauts en couleur. Étape par étape, nous ferons des rencontres étonnantes et découvrirons des modes de vie authentiques liés à ces chutes d’eau. Un documentaire de Julien Nicolas.