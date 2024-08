Documentaire



Le Costa Rica, malgré sa petite taille, est une destination prisée pour le tourisme vert, offrant des forêts tropicales, des plages spectaculaires, des volcans et des cascades naturelles. Avec plus de 6 % de la biodiversité mondiale, ce pays a adopté l’écologie et le développement durable il y a plus de 50 ans, avec 99 % de son énergie renouvelable. Cependant, le Costa Rica présente des paradoxes : des communautés écoresponsables coexistent avec des stations balnéaires bétonnées et des défis environnementaux liés au braconnage et à l’expansion de la production d’ananas.