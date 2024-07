Documentaire

Entre magie et nature luxuriante, Sophie Jovillard découvre l’âme du patrimoine malgache, aussi belle que généreuse. Elle commence son périple sur l’île paradisiaque de Nosy Be, au cœur des traditions et croyances ancestrales. Son voyage la conduit ensuite vers la capitale économique et politique de Madagascar, « Tana ». Son épopée se poursuit sur le chemin d’Antsirabe, le village phare de l’artisanat. Une aventure unique où le sourire est contagieux, au cœur de paysages à couper le souffle.