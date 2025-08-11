Documentaire

Du soleil, de longues plages de sable blanc et des eaux turquoises, les Seychelles n’en finissent pas de peaufiner une image de paradis terrestre.

Patrick Victor, chanteur populaire de la région, se fait l’ambassadeur de son pays et de sa nature enchanteresse. Il est fier que ses compatriotes aient su préserver leur patrimoine écologique et que celui-ci n’a pas été dénaturé par l’activité touristique.

Deux exemples incontournables de cette réussite : l’île du Nord et l’atoll d’Aldabra, que nous font visiter les gardiens des Seychelles.

Extrait du film : « Les nouveaux Paradis – Seychelles, un rêve de nature »

Réalisation : Jean Froment

