Documentaire

Au sud est du continent Africain et à l’ouest de l’océan indien, les 115 îles des seychelles s’étendent sur 400 000 km2. Plantées dans l’océan entre l’équateur et le nord de Madagascar, les îles intérieures sont des îles granitiques, résidu d’un ancien continent. Mahé et sa capitale Victoria est la plus grande d’entre elles… Les Seychelles possèdent des paysages de cartes postales que l’on voit souvent couchés sur le papier glacé des magazines de modes. Une destination qui attire toujours de nombreux visiteurs en mal de paradis.