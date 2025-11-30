C’est une carte postale vivante que ces 115 îles posées sur l’océan Indien et qui composent l’archipel des Seychelles. Les plages de sable fin, l’eau couleur turquoise, les palmiers… tout y est !
Les croisières font partie des vacances préférées des Français. Embarquement pour une croisière comme vous ne l’avez jamais vue...
Unique au monde : la cathédrale de Cordoue se dresse en plein milieu de la grande mosquée… elle-même construite...
Sur 1000Km, le fleuve Tage serpente entre vallées fertiles et plateaux de l’Espagne vers le Portugal pour terminer sa...
Le Fort Paté est un ouvrage militaire situé sur l’île Paté, dans l’estuaire de la Gironde, en France. Ce...
Florence, la capitale de la Toscane, est un véritable joyau de la Renaissance italienne. Elle représente un carrefour historique...
Y a-t-il une différence entre voyage et tourisme ? Existe-t-il une façon durable de parcourir le monde ? Peut-on...
Explorez en profondeur la Vie et la culture cambodgienne. Un pêcheur, une chanteuse exerçant son art lors de cérémonies...
La Grande mosquée de Djenné est le plus grand et le plus vieil édifice du monde construit en banco...
Pendant des siècles, les Évènes ont nomadisé à travers toute la Sibérie. Mais ce peuple d’éleveurs de rennes fut...
Nous suivons une association de cavaliers dans leur randonnée vers le sommet du Pilat, une montagne mythique de la...
Un fleuve colossal, des gorilles en liberté, des traditions millénaires : bienvenue au Congo, cœur battant d’une Afrique encore...
Partez au cœur de l’hiver dans les Alpes, skis aux pieds à la découverte de massifs enneigés et à...
Ouvert au public depuis le 11 novembre 2011 à Meaux, le musée peut s’enorgueillir de proposer une collection parmi...
Ils ne l’achètent plus tout prêt. Ils le construisent, l’équipent, l’aménagent pièce par pièce. Le camping-car nouvelle génération est...
Dans les années 1920, l’artiste William Ricketts du mouvement arts and crafts s’installe dans les monts Dandenong, une chaine...
Ischgl, une célèbre station de ski en Autriche, est renommée pour ses soirées animées. Nos reporters ont suivi un...
David a tout quitté pour vivre sur une île du bout du monde. Direction Fafa, un petit bout de...
Partez à la visite du phare de Cordouan, le plus vieux phare de France encore en activité. Du phare...
Pour tous les marcheurs, c’est un mythe : il faut avoir fait le GR20 au moins une fois dans...
Il y a de quoi faire au Maroc, en toute saison. Du désert à la mer, en passant par...
