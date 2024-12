Documentaire

Découvrez l’univers du luxe et des grands investissements des Émirats et du Qatar. À Dubaï, des Français vivent dans l’excès, entre hôtels luxueux, événements sportifs et courses hippiques. De leur côté, les émirs du Qatar investissent massivement en France, notamment dans des palaces, le PSG et le Mondial 2022. Ce marché gigantesque attire de nombreux bâtisseurs français.