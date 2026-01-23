Deux millions de visiteurs, 100 millions de recettes, 700 employés… la foire de Dallas est la plus grande fête foraine des Etats-Unis. Un art de vivre typiquement texan avec ses personnages haut en couleur comme Mary la Dragonne, propriétaire de 70 manèges, ou encore Gigi Fletcher dont la famille a fait fortune avec ses hot-dogs à la pâte de maïs.
