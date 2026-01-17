Documentaire

Tous les ans, au printemps, les démons Makishi, les esprits des ancêtres, ressuscitent le temps de l’initiation. Coiffés de masques extraordinaires, le corps recouvert d’une combinaison tricotée, ils enlèvent les jeunes garçons du village pendant 4 mois.

Lors de la fête d’apothéose qui réunit les villageois, les Makishi s’en donnent à cœur joie, leurs danses envoûtent la foule, une nouvelle génération d’homme a pris place dans le village.

Documentaire : Patrimoine Immatériel – Ep 8 : Mascarade des Makishi

Un documentaire de Jérôme Ségur

