Symbole de contre culture et de rêve américain, San Francisco et son Golden Gate attirent. C’est la destination américaine la plus populaire auprès des français, et 60 000 d’entre eux s’y sont déjà installés. Les géants du numérique, bien installés dans la Silicon Valley, recrutent à prix d’or les talents venus de l’hexagone. Une douceur de vivre qui a tout de même un prix…