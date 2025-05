Documentaire

Au cours de l’Histoire tourmentée du Laos, Luang-Prabang fut à plusieurs reprises la capitale de ce qui était encore « Le Royaume du Million d’Éléphants ».

Avec la chute de la monarchie, la cité royale s’est assoupie comme si elle attendait des jours meilleurs. Au mois d’avril cependant, on y fête la nouvelle année Bouddhique. C’est alors que les déesses du Mékong sortent la belle Luang-Prabang de sa torpeur.

La jeune Sililak est candidate à un concours de la plus haute importance : celui de déesse du Mékong. Si elle est élue, elle présidera aux cérémonies du Nouvel An dans la cité.

Pour tous les Laotiens, cet événement constitue, avec ses multiples célébrations, le moment phare de l’année. Pour Sililak en tant que déesse du Mékong, ce sera un tournant dans sa vie : d’hier encore adolescente elle sera devenue une véritable femme Lao.

« Les Déesses du Mékong » révèle une riche et merveilleuse tradition d’un Laos méconnu. Elles nous entraînent à la découverte d’un peuple attachant qui reste fidèle à sa culture millénaire.

Un film de Didier Fassio

